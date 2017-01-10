غوارديولا سعيد بتحسن الأداء الدفاعي لسيتي

ووفقاً لغوارديولا فإن أفضل وسيلة لسيتي للدفاع هي الاستحواذ على الكرة خلال المباراة كما أكد المدرب الاسباني أن فريقه قلص نسبياً عدد الفرص التي تتاح للمنافس.

وقال المدرب الإسباني لوسائل إعلام بريطانية "أحياناً تقول إنك تحسنت لكنك تستقبل أربعة أهداف في اليوم التالي".

وأضاف "من وجهة نظري أعتقد أننا استقبلنا الكثير من الأهداف لكننا تركنا للمنافسين القليل من الفرص، أنا سعيد بذلك لكن أمامنا الكثير من العمل".

ومنذ خسارته 4-2 أمام ليستر سيتي في الدوري الشهر الماضي استقبل مرمى سيتي ثلاثة أهداف فقط في ست مباريات.

وتابع "الوسيلة الوحيدة للنجاح هذا العام هي امتلاك الكرة بشكل أكبر، هذا ليس سهلاً هنا لكن يجب أن نؤكد أنها الطريقة الوحيدة".

ودون تأكيد تقارير تتعلق بضم هولغر بادشتوبر لاعبه السابق في بايرن ميونيخ أقر غوارديولا (45 عاماً) بأنه يتطلع لتدعيم خط الدفاع في يناير/كانون الثاني.

وقال "إذا احتجنا لشيء.. ربما يكون في الدفاع. ندرس إمكانية ضم مدافع. أعرف هولغر وهو لاعب وشخص رائع لكنه ينتمي لبايرن ميونيخ ويجب في البداية أن نتحدث معهم ومعه".

ويقضي غوارديولا موسمه الأول مع سيتي ويحتل فريقه المركز الرابع برصيد 42 نقطة من 20 مباراة بفارق سبع نقاط خلف تشيلسي المتصدر.