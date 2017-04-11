غوارديولا: "جيسوس لن يتعافى في الوقت المناسب"

المدرب الإسباني مقابل ذلك يأمل في مشاركة المهاجم البرازيلي في النهائي إذا ما تأهل فريقه.

وسجل جيسوس (20 عاماً)، الذي كان من المتوقع أن يعود في أوائل أيار/ مايو، ثلاثة أهداف في خمس مباريات مع سيتي قبل إصابته في شباط/ فبراير. وأبلغ غوارديولا الصحفيين "أسبوعان؟ أعتقد أن الوقت ضيق. أتمنى أن يكون موجوداً في النهائي (يوم 27 أيار/ مايو) إذا تأهلنا.. لا أدري".

وأضاف "حالته تتحسن. كان في الملعب في الأيام المشمسة القليلة الماضية. في المعتاد عندما ترى الطقس في مانشستر.. تبقى خارج الملعب".

ويملك سيتي جدولاً مزدحماً في نهاية نيسان/ أبريل إذ سيخوض ثلاث مباريات في ثمانية أيام تبدأ بمواجهة ارسنال في كأس الاتحاد الانجليزي على استاد ويمبلي تليها قمة مانشستر في 27 نيسان/ أبريل أمام مانشستر يونايتد ثم زيارة ميدلسبره بعد ثلاثة أيام أخرى.

والمباراة القادمة لسيتي، الذي يحتل المركز الرابع في الدوري، ستكون خارج أرضه ضد ساوثامبتون صاحب المركز التاسع يوم السبت القادم.