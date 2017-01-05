عودة كومباني إلى تدريبات مانشستر سيتي

عاد فينسان كومباني قائد مانشستر سيتي إلى التدريبات لأول مرة منذ إصابته في الركبة في نوفمبر/تشرين الثاني لكن مشاركته في مواجهة بالدور الثالث لكأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم غداً الجمعة أمام وست هام يونايتد ستكون مبكرة جداً لأوانها.

وشارك المدافع البالغ من العمر 30 عاماً أساسياً في مباراتين فقط بالدوري الممتاز هذا الموسم بعدما طاردته إصابات في ربلة الساق والفخذ.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أنه تعرّض للإصابة 35 مرة منذ انضمامه إلى سيتي قادماً من هامبورغ الألماني في 2008.

وقال المدرب بيب غوارديولا للصحفيين اليوم الخميس: "بدأ التدرب مع الفريق لكنه ليس جاهزاً للعب غداً".

كما أنهى غوارديولا تكهنات حول اعتزاله مبكراً بعدما أبلغ صحفياً مؤخراً أنه يقترب من إسدال الستار على مسيرته التدريبية وأنّ مرحلة الإنسحاب من الرياضة قد بدأت بالفعل.

وأوضح المدرب الإسباني: "قلت في المقابلة أنّني لن أدرّب في سن 60 لكني ما زلت في 45 من عمري. لن أعتزل في غضون عامين أو ثلاثة".

وتابع: "أعشق عملي وأنا في أفضل مكان للقيام بمهامي خاصة هنا في انكلترا. بدأت لعب كرة القدم في سن صغيرة. عملي مرتبط بالملعب لكني أرغب في القيام بأشياء أخرى في حياتي.

واستطرد: "لكني لن أفعلها خلال السنوات الثلاث أو الأربع أو الخمس أو الست أو السبع المقبلة. قلت إنني في سن بين 60 و65 لن أذهب إلى التدريبات. لكني لا أفكر في الاعتزال".

وقال غوارديولا إنه لن يقوم بأية تغييرات على تشكيلته الأساسية لمباراة الجمعة أمام مضيفه وست هام.

وتابع: "لن أقوم بتغييرات. وست هام ينتمي للدوري الممتاز وسنخوض المباراة خارج أرضنا وستكون صعبة ونرغب في الاستمرار في البطولة".

واستطرد: "مما سمعته تحمل كأس الاتحاد وضعاً خاصاً لأنّ الفرق الصغيرة يمكنها التغلب على الفرق الكبرى. ولذلك هي مثيرة وأتطلع للمضي قدماً إلى أبعد مدى".