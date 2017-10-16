طرح نادي نيوكاسل الإنكليزي للبيع

واشترى أشلي "53 عاماً" نادي نيوكاسل في 2007 وهبط النادي مرتين للدرجة الأولى في عهده.

وعاد نيوكاسل لدوري الأضواء مجدداً في الموسم الماضي عبر الفوز بلقب دوري الدرجة الأولى في إنكلترا.

وقال أشلي في بيانه الذي نقله الموقع الرسمي للنادي :" كواحد من أقدم الفرق الإنكليزية، وللاستفادة من الجماهير الكبيرة في المملكة المتحدة والعالم، نيوكاسل بحاجة الى طريق واضح ومستقبل مشرق".

وأضاف "علينا إعطاء النادي الفرصة الافضل من خلال تأمين الاستثمار اللازم للعبور الى المستوى القادم، وهذا وقت مهم في تاريخ النادي والإدارة الحالية مصممة على العمل لمصلحة نيوكاسل والجماهير من خلال طرح النادي للبيع".

وأكد محامي أشلي في حديث لشبكة سكاي سبورتس بأن مالك نيوكاسل يتطلع لإتمام عملية البيع بحلول أعياد الميلاد (الكريسماس).

