صفقة بوغبا إلى مانشستر يونايتد سليمة

وكان لاعب الوسط الدولي الفرنسي انتقل الى يونايتد من يوفنتوس الايطالي مطلع هذا الموسم في صفقة قياسية بلغت قيمتها 111 مليون دولار أميركي (89 مليون جنيه استرليني)، وسط تقارير ان وكيل أعماله سينال بموجبها نحو 41 مليون جنيه استرليني.

ودعا كلارك في تصريحات الخميس لهيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" الى عدم "شيطنة" الصفقة، معتبرا ان إصلاح نظام انتقال اللاعبين يحتاج الى خطوات أكثر جدية من ردود فعل "متهورة".

وقال "إذا كان هذا (المبلغ) هو ما سيدفعه (مانشستر يونايتد)، فهذا ما سيدفعه (...) هم مسؤولون حيال مالكيهم، مسؤولون حيال مشجعهيم".

أضاف "كم من الأموال يجب ان تدفع لضم اللاعبين؟ كيف يجب ان ينال الوكلاء كعمولة على صفقة تجارية؟ (...) إذا أرادت كرة القدم ان تتغير وتضع سقفا للبدلات التي ينالها الوكلاء، علينا ان نجلس كمسؤولين في اللعبة (...) والأندية، ونبحث في هذا الأمر".

وتابع "أعتقد أن اختيار انتقال واحد وشيطنته لا يساعد. ردود الفعل المتهورة لا تؤدي غالبا الى نتائج. ما نريده هو بعض التفكير بكم الأموال الذي يجب أن يبقى في اللعبة لاستثماره على المدى الطويل".

وكان مصدر مقرب من الفيفا أفاد هذا الأسبوع ان الاتحاد الدولي طلب من نادي مانشستر يونايتد تزويده بمعلومات عن صفقة انتقال بوغبا (24 عاماً)، من دون أن يوضع طبيعة هذه المعلومات.

وبحسب تقارير صحافية فرنسية، فإن عمولة وكيل اللاعب مينو رايولا هي موضع التدقيق، اذ أنه عمل بشكل مزدوج لصالح الناديين، وهو ما يشكل مخالف للقوانين الانكليزية لأن الوكيل لم يبلغ مانشستر يونايتد بانه يعمل أيضا لحساب يوفنتوس.

وكان رئيس الاتحاد الدولي جاني انفانتينو قال خلال الجمعية العمومية للفيفا الخميس في البحرين، "علينا البحث في القواعد الناظمة للانتقالات. في سوق الانتقالات ثمة ثلاثة مليارات دولار تنتقل حول العالم. هذا مبلغ كبير وعلينا ان نكون شفافين في هذه الأمور".

واستهل بوغبا مشواره مع لوهافر الفرنسي لكنه لعب على الصعيد الاحترافي للمرة الأولى بقميص يونايتد الذي تركه يرحل الى يوفنتوس دون مقابل عام 2012. ولمع نجمه مع الفريق الإيطالي قبل عودته مجددا الى يونايتد.