صراع ثلاثي محتدم على التأهل لدوري الأبطال

وتراجع ليفربول الثالث (72 نقطة من 37 مباراة)، وتوتنهام (71 من 36) في الأسابيع الأخيرة، ففاز الأول مع نجمه المصري محمد صلاح مرة يتيمة في آخر خمس مباريات، وتوتنهام مرة في آخر أربع مواجهات، ما أعاد تشيلسي إلى دائرة الصراع بقوة بفضل أربعة انتصارات متتالية للاعبي المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي.

وينحصر الصراع على المركزين الثالث والرابع المؤهلين مباشرة إلى دوري الأبطال بين الأندية الثلاثة، فيستقبل تشيلسي الأربعاء هادرسفيلد السادس عشر، قبل أن يختتم موسمه الأحد على أرض نيوكاسل العاشر، فيما يستقبل توتنهام الأربعاء نيوكاسل وينهي موسمه امام ضيفه ليستر التاسع الأحد عندما يخوض ليفربول مباراته الأخيرة ضد ضيفه برايتون الرابع عشر.

ويملك ليفربول فرصة إضافية للتأهل إلى المسابقة القارية الأولى كونه أحد طرفي نهائي النسخة الحالية مع ريال مدريد الإسباني، والفائز بينهما يحجز بطاقة التأهل مباشرة. ويعول بذلك على صلاح متصدر ترتيب الهدافين (31 هدفا)، لكن لاعب روما الإيطالي سابقاً بقي صائماً عن التسجيل في مباريات فريقه الثلاث الاخيرة.

ويدرك توتنهام جيداً صعوبة خسارة بطاقة دوري الأبطال في الأمتار الأخيرة أمام تشلسي بالذات، فبرغم حلوله رابعاً في موسم 2011-2012، أزاح تتويج تشيلسي بلقب دوري الأبطال فريق المدرب هاري ريدناب آنذاك إلى المسابقة الرديفة يوروبا ليغ.

ومع انتقال سبيرز الموسم المقبل إلى ملعبه الجديد الذي يتسع لـ62 ألف متفرج، يواجه نادي شمال لندن ضغوطات كبيرة للتأهل إلى مسابقة مرموقة تدر أموالاً وفيرة على خزينته.

وقال الفرنسي لوريس حارس مرمى توتنهام "يجب أن نسأل أنفسنا ونفهم أن المباراتين المقبلتين هامتان جداً لمستقبل النادي ومستقبل كل لاعب في غرفة الملابس".

وتابع "نقاتل ضد ليفربول، ضد تشيلسي للحلول بين الأربعة الأوائل، وهما ناديان كبيران. هما معتادان على المنافسة على أعلى مستوى".

وأضاف "الآن، كل الأمور ذهنية. لا يتعلق الأمر باللياقة أو الحالة البدنية. الأمر ذهني وفي تلك المباراة (الخسارة ضد وست بروميتش) افتقدنا قليلاً إلى روح المشاكسة في اللحظات الحاسمة. الأمر مخيب قليلاً، لأنه كان بمقدورنا إدارة نهاية الموسم بطريقة أفضل".

وأردف الحارس الدولي الذي يستعد أيضاً لنهائيات مونديال 2018 مع بلاده "يتوقف الأمر علينا. لكن يجب أن نكون واثقين بأنفسنا. ليست لحظة الشكوك".

- معركة القاع -

برغم ذلك، يبدو توتنهام مرتاحاً لمواجهة فريقين ضمنا بقاءهما في دوري الأضواء، فقد خسر نيوكاسل مرة ثالثة تواليا السبت ضد واتفورد، فيما نال ليستر نقطة وحيدة من أصل 15 ممكنة.

بدوره، قال لاعب وسط تشلسي البلجيكي أدين هازار والذي فاز فريقه على ليفربول الأحد بهدف الفرنسي أوليفييه جيرو "الفوز على ليفربول كان نتيجة هائلة. إذا تابعنا هذا الأداء في المباريات الأخيرة سننهي موسمنا بشكل جيد ".

ويقاتل هادرسفيلد للبقاء في البرمييرليغ، إذ يبتعد بفارق 3 نقاط فقط عن ساوثمبتون السابع عشر وسوانسي سيتي الثامن عشر، علماً بأن آخر ثلاثة أندية تهبط إلى الدرجة الأولى.

ونجح هادرسفيلد في أن يصبح أول فريق يجبر مانشستر سيتي حامل اللقب على التعادل سلباً في ارضه.

وستكون مواجهة ساوثمبتون مع مضيفه سوانسي الثلاثاء بالغة الأهمية في صراع الهبوط.

ويلعب الأربعاء أيضا ليستر مع آرسنال، ومانشستر سيتي مع برايتون، والخميس مانشستر يونايتد مع مضيفه وست هام.

وكان مانشستر سيتي مع مدربه الإسباني جوسيب غوارديولا قد ضمن اللقب الخامس في تاريخه، وبالتالي التأهل الى دوري الابطال، على غرار مانشستر يونايتد الثاني راهناً مع 77 نقطة.

