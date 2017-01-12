شنايدرلين يعزّز صفوف إيفرتون

ووقع اللاعب البالغ من العمر 27 عاما عقدا يمتد لأربعة أعوام ونصف عام، علما أن قيمة الصفقة قد تصل إلى 24 مليون جنيه إذا ما أضيفت إليها المكافآت. وبموجب هذا الانتقال، سيعود شنايدرلين للعب تحت إشراف مدرب إيفرتون الهولندي رونالد كومان، والذي سبق له تدريبه في ناديه السابق ساوثهامبتون.

وقال اللاعب الفرنسي في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني لناديه الجديد: "إيفرتون ناد كبير في تاريخ الكرة الإنكليزية".

أضاف: "لطالما أحببت الأجواء في الملعب (غوديسون بارك في مدينة ليفربول). لطالما أحببت اللعب هنا. أنتظر بفارغ الصبر لأقوم بذلك وأمثل هذا النادي".

وتابع: "ثمة مدرب هنا أعرفه. أعرف أن في إمكانه إبراز أفضل ما لدي، أعرف أسلوبه وأعرف كيف يحب أن أزاول كرة القدم".

ولم يحظ شنايدرلين بمكان رئيسي أو منتظم في تشكيلة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، منذ تسلمه مهامه في يونايتد الصيف الماضي. وكان اللاعب الفرنسي انضم إلى النادي في 2015 مقابل 25 مليون جنيه، في عهد المدرب السابق الهولندي لويس فان غال.

وأعرب كومان عن سعادته بضم شنايدرلين إلى إيفرتون، مشيرا إلى أن ذلك يعود "لكوني أعرف اللاعب، أعرف صفات اللاعب، أعرفه كشخص وهو يتوق للقدوم إلى إيفرتون، وهذا ما نحتاج إليه".

أضاف: "نريد لاعبين جيدين، إلا أننا نريد أيضا لاعبين يريدون فعلا أن يظهروا مؤهلاتهم أمام مشجعي إيفرتون".

وخاض شنايدرلين 47 مباراة مع يونايتد، سجل خلالها هدفا واحدا.