شنايدرلين كاد يفقد شغفه بالكرة في يونايتد

وكان شنايدرلين، الذي انضم ليونايتد في 2015، يشارك أساسياً في تشكيلة يونايتد بقيادة المدرب السابق لويس فان غال ولكنه شارك في ثلاث مباريات فقط كبديل في الدوري تحت قيادة مورينيو قبل الانتقال لإيفرتون في كانون الثاني/ يناير الماضي.

وأبلغ اللاعب الفرنسي البالغ عمره 27 عاماً وسائل إعلام بريطانية "فقدت بعضاً من متعة كرة القدم لأنك عندما لا تشارك.. لا تلعب بحرية ويصبح كل شيء صعباً للغاية".

وقال "منذ أن جئت إلى هنا يعرف المدرب رونالد كومان قدراتي.

كنت محل ثقته في الماضي وتكرر الأمر من جديد. العمل معه كل يوم أمر ممتع".

وشارك شنايدرلين في سبع مباريات مع إيفرتون في كل المسابقات وسجل هدفه الأول مع الفريق في الفوز 3-0على وست بروميتش ألبيون يوم السبت الماضي.

وأضاف "أنا سعيد للغاية باستعادة متعة كرة القدم مجدداً ويحدوني الأمل في أن يستمر ذلك".