شكسبير: "الفوز على ليفربول وهال سيتي يدعم ثقتنا"

وأكّد ليستر انتفاضته بقيادة شكسبير وحقق انتصاره الثاني على التوالي بعد إقالة المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري وتغلب على هال سيتي 3-1 اليوم السبت في المرحلة السابعة والعشرين من الـ"بريميرليغ".

وقلب ليستر تأخره بهدف نظيف إلى فوز ثمين 3-1 على هال سيتي ليكون الفوز الثاني على التوالي للفريق في المسابقة بعد خمس هزائم متتالية.

ورفع ليستر رصيده إلى 27 نقطة في المركز الخامس عشر بفارق الأهداف فقط خلف بورنموث وتجمّد رصيد هال سيتي عند 21 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

والفوز هو الثاني لليستر بنفس النتيجة منذ إقالة رانييري الذي قاد الفريق للقبه التاريخي الأول في الدوري الإنكليزي الموسم الماضي.

وأكد الفريق انتفاضته بقيادة المدرب المؤقت شكسبير الذي تزايدت فرص استمراره كمدير فني للفريق حتى نهاية الموسم.

وقال شكسبير: "تحدثنا إلى اللاعبين قبل المباراة، وأظهر اللاعبون مرونتهم وشخصيتهم".

وأضاف: "الفوز في مباراتين متتاليتين سيمنح الفريق الثقة في آخر 11 مباراة له بالمسابقة".