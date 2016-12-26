شرطة ليفربول تتهم فيرمينو بالقيادة تحت تأثير الكحول

وأوقفت الشرطة اللاعب البرازيلي وسط المدينة الشمالية في 24 كانون الأول/ديسمبر، ووجهت إليه الاتهام في وقت لاحق.



ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن متحدث باسم الشرطة، أن الأخيرة "وجهت اتهاماً إلى شخص يبلغ من العمر 25 عاماً، بالقيادة تحت تأثير الكحول، في أعقاب توقيف سيارته وسط ليفربول في الساعات الأولى من السبت 24 ديسمبر".



وأوضح أنّ: "روبرتو فيرمينو سيمثل أمام محاكم ليفربول في 31 كانون الثاني/يناير" المقبل، وهو اليوم الذي يستضيف فيه ليفربول الثاني تشيلسي متصدر ترتيب الدوري الممتاز بفارق 6 نقاط.



