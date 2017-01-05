سيلفا مدرباً جديداً لهال سيتي

وكان هال سيتي الذي يحتل المركز 20 والأخير في الدوري الإنكليزي صعد للدوري الممتاز في مايو/أيار الماضي وهو يقترب من العودة سريعا للدرجة الأدنى من جديد بعد أن جمع 13 نقطة من أول 20 جولة من الموسم.

وكان سيلفا استقال من تدريب أولمبياكوس اليوناني في يونيو/حزيران الماضي بعد أن قاد النادي للفوز بلقب الدوري المحلي للمرة 43 وهو رقم قياسي.

وسبق لسيلفا (39 عاما) أيضا تدريب فريقي إستوريل وسبورتينغ لشبونة في البرتغال.