سيتي يستعرض وينفرد بالصدارة وتشيلسي يسقط

على ملعب الاتحاد، سجّل البرازيلي غابرييل جيزوس (17 و55) ورحيم سترلينغ (19) والإسباني دافيد سيلفا (44) والبرازيلي فرناندينيو (60) والألماني لوروا ساني (62) والبرتغالي برناردو سيلفا (79) لسيتي، والسنغالي مامي بيرام ديوف (44) وكايل ووكر (47 خطأ في مرمى فريقه) لستوك سيتي.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 22 نقطة، بفارق نقطتين أمام مانشستر يونايتد الثاني المتعادل على أرض ليفربول (0-0)، وهما الفريقان الوحيدان اللذان لم يخسرا في البطولة حتى الآن.

تشيلسي ينحني أمام متذيل الترتيب

من جهة أخرى، حقق كريستال بالاس الأخير المفاجأة بتغلبه على ضيفه تشيلسي حامل اللقب 2-1.

وسجل لكريستال بالاس الإسباني سيزار أثبيليكويتا (11 خطأ في مرمى فريقه) والإيفواري ويلفريد زاها (45)، ولتشيلسي الفرنسي تيموي باكايوكو (18).

وهي الخسارة الثالثة لتشيلسي هذا الموسم فتجمد رصيده عند 13 نقطة وبات مهدداً بفقدان المركز الرابع الذي يشغله حالياً لأنه يتقدم بفارق الأهداف فقط أمام أرسنال الذي يحل ضيفاً على واتفورد في وقت لاحق اليوم.

الفوز هو الأول لكريستال بالاس بعد أن خسر في المراحل السبع الأولى، كما أنه هزّ الشباك للمرة الأولى.

وفي مباريات أخرى، تغلب توتنهام الثالث على ضيفه بورنموث بصعوبة بهدف للدنماركي كريستيان إريكسن في الدقيقة 47، ليرفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث.

وفاز سوانزي سيتي على هادرسفيلد بهدفين لتامي أبراهام (42 و48)، وتعادل بيرنلي مع وست هام بهدف لميشيل أنطونيو (19)، مقابل هدف لكريس وود (85).