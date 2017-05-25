أكد مانشستر سيتي ثالث الدوري الإنكليزي لكرة القدم اليوم الخميس أن مدافعيه الفرنسيين غايل كليشي وباكاري سانيا وجناحه الإسباني خيسوس نافاس وحارس مرماه الأرجنتيني ويلي كاباييرو سيرحلون عن صفوفه بنهاية عقودهم في حزيران/يونيو المقبل.

وكان كليشي (31 عاما) انضم إلى صفوف مانشستر سيتي عام 2011 قادما من أرسنال وتوج معه على الخصوص بلقبين في الدوري عامي 2012 و2014، ومثلهما في كأس الرابطة عامي 2014 و2016.

وعلق الدولي الفرنسي (20 مباراة دولية) على رحيله في تصريح للموقع الرسمي للنادي: "الفوز بأربعة ألقاب كبرى ومساعدة الفريق على أن يكون أحد أفضل الأندية في إنكلترا كان مغامرة رائعة وأنا فخور بالمشاركة فيها. من الرائع جدا أن نرى ما وصل إليه النادي اليوم".

وتوّج كليشي بلقب الدوري الإنكليزي مرة واحدة مع أرسنال عام 2004.

من جهته، انضم سانيا الذي حل وصيفا لأوروبا مع فرنسا الصيف الماضي، إلى مانشستر سيتي عام 2014 قادما من أرسنال أيضا.

وعانى سانيا (34 عاما) من مشاكل بدنية هذا الموسم ولم يشركه المدرب الإسباني بيب غوارديولا كثيرا هذا الموسم حيث اكتفى بلعب 17 مباراة فقط في البريمر ليغ.

في المقابل، كان خيسوس (31 عاما) المتوج مع منتخب بلاده بلقبي كأس العالم 2010 وكأس أمم أوروبا 2012، انضم إلى مانشستر سيتي عام 2013 قادما من إشبيلية.

وعلى الرغم من تعاقده مع حارس مرمى المنتخب التشيلي كلاوديو برافو من برشلونة، نجح كاباييرو (35 عاما) الذي انتقل إلى مانشستر سيتي عام 2014 قادما من ملقة الإسباني، في فرض نفسه كأساسي في التشكيلة ولكن ليس بشكل دائم.

ومن المرجح أن يرحل أيضا لاعب الوسط الإيفواري يايا توريه كون عقده ينتهي أيضا في حزيران/يونيو المقبل.