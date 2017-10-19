سيتي أمام امتحان صعب وصدام بين توتنهام وليفربول

بعد حسمه قمته النارية ضد نابولي الإيطالي، يعود مانشستر سيتي إلى ساحة الدوري الانجليزي الممتاز، حيث يستقبل السبت في المرحلة التاسعة بيرنلي في مواجهة محفوفة بالمخاطر، باحثاً عن الابتعاد في الصدارة.

وقدم سيتي أداء هجومياً ضارباً عندما استقبل نابولي الثلاثاء، في ظل تألق البرازيلي غابريال خيسوس، الألماني لوروا سانيه رحيم سترلينغ والبلجيكي كيفن دي بروين.

وبفوزه على نابولي 2-1، نجح فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا بتحقيق فوزه القاري الثالث والابتعاد 3 نقاط عن شاختار الأوكراني و6 عن نابولي، فوضع قدمه في دور الـ16.

لكن استقبال بيرنلي قد لا يكون لقمة سائغة للفريق الذي قد يستعيد خدمات المهاجم الارجنتيني سيرخيو أغويرو المتعافي من كسر في ضلعه إثر حادث سير.

ونجح بيرنلي، سابع الترتيب، بالتعادل مع توتنهام وليفربول، وخسر بصعوبة في الدقيقة الأخيرة أمام تشلسي حامل اللقب 2-3.

ووصف غوارديولا فوز "سيتيزنز" بأنه أحد أكثر اللحظات فخراً في مسيرته الكروية "هذا أحد أكثر الانتصارات التي أفخر بها في مسيرتي.. اليوم فزنا أمام فريق رائع. كي تقوم بذلك عليك أن تقدم أداء رائعاً".

ويتصدر سيتي الترتيب بفارق نقطتين عن جاره وغريمه مانشستر يونايتد، ويخوض مواجهة بيرنلي بعد سحقه ضيفه ستوك سيتي 7-2.

وكانت المرة الأولى يسجل فيها سيتي سبعة أهداف منذ قدوم غوارديولا في تموز/يوليو 2016، والأولى يسجل فيها سبعة أهداف في الدوري منذ فوزه على نوريتش 7-صفر في تشرين الثاني/نوفمبر 2013.

وفي التوقيت عينه، يحل مانشستر يونايتد الثاني ضيفاً على هادرسفيلد الذي حقق بداية قوية قبل تراجعه، إذ لم يفز في آخر 6 مباريات.

واستعد يونايتد جيداً للمباراة، بفوز على مضيفه بنفيكا البرتغالي 1-صفر، فحقق على غرار سيتي فوزه الأوروبي الثالث توالياً وقطع شوطاً كبيراً بالتأهل.

وقال مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو "كل شيء كان إيجابياً، الفريق لعب بهدوء، وحققنا الفوز هنا. غالباً ما يقال أن الدفاع جيداً هو جريمة، لكن اليوم سيطرنا على المباراة وفزنا بالدفاع الجيد. نحن على بعد نقطة من التأهل".

مناوشة بين مورينيو وكونتي

ودخل مورينيو بمناوشة كلامية مع الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي، بعد مواجهتي الأربعاء في دوري الأبطال، إذ طالبه الأخير بالتركيز على فريقه.

بعد فوز "الشياطين الحمر" على بنفيكا، وجه مورينيو انتقاداً مبطناً لكونتي الذي اشتكى من زحمة المباريات واصابات لاعبيه مثل الفرنسي نغولو كانتي، دانيال درينكواتر، النيجيري فيكتور موزيس والاسباني ألفارو موراتا "لا أتحدث أبداً عن الاصابات. مدربون آخرون، يبكون، يبكون، عندما يصاب لاعب. لو أردت الشكوى، يمكنني البكاء خمس دقائق مثل الآخرين"، قبل الحديث عن مصابيه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، البلجيكي مروان فلايني، الفرنسي بول بوغبا والأرجنتيني ماركوس روخو.

ولم يتأخر كونتي بالرد على مدرب تشيلسي السابق، بعد تعادل فريقه مع روما الإيطالي 3-3 في دوري الأبطال "يجب أن يفكر بفريقه وبنفسه قبل التفكير بالآخرين".

وتابع بغضب "مورينيو ينظر غالباً إلى ما يحدث على ضفة تشيلسي. الموسم الماضي أيضاً. يجب أن ينظر إلى ما يحدث داخل فريقه".

ولم تكن الأمور هادئة بين الرجلين، منذ قدوم كونتي، مدرب يوفنتوس السابق، إلى الدوري الانجليزي في صيف 2016.

ويستقبل تشيلسي الخامس واتفورد الرابع والذي يحقق بداية موسم رائعة باستثناء خسارته أمام مانشستر سيتي صفر-6، باحثاً عن تعويض خسارتيه الأخيرتين أمام مانشستر سيتي وكريستال بالاس الأخير.

ويشهد ختام المرحلة التي تفتتح الجمعة بمباراة وست هام مع برايتون، مبارزة قوية بين توتنهام وضيفه ليفربول الأحد.

ويخوض توتنهام، ثالث الترتيب بفارق 5 نقاط عن سيتي، المباراة منتشياً من 3 انتصارات متتالية، وبعد عودته بنقطة التعادل من أرض ريال مدريد الإسباني حامل اللقب في دوري أبطال أوروبا.

أما ليفربول الثامن والذي فاز مرة واحدة في آخر أربع مباريات في الدوري، فحقق أداء رائعاً في دوري الأبطال مع نجمه المصري محمد صلاح، إذ عاد فريق المدرب الألماني يورغن كلوب بفوز ساحق من أرض ماريبور السلوفيني 7-صفر محققاً فوزه الأول في ثلاث مباريات.

وفي باقي المباريات، يلعب السبت نيوكاسل مع كريستال بالاس، ستوك مع بورنموث، سوانسي مع ليستر، ساوثمبتون مع وست بروميتش، والأحد إيفرتون مع أرسنال سادس الترتيب والباحث عن تعويض خسارته الأخيرة ضد واتفورد.