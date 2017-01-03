سوانسي يعيّن مساعد أنشيلوتي السابق مدرباً للفريق

ووقع كليمنت، نجل اللاعب الدولي السبق ديف كليمنت، الذي وصفه أنشيلوتي بـ "أحد أكثر المدربين ذكاء ودينامية"، عقداً لمدة عامين ونصف عام، بعدما سمح له بايرن ميونيخ التفاوض مع سوانسي.

وعمل كليمنت (44 عاماً) مدرباً مساعداً لأنشيلوتي مع تشلسي وباريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ.

وشهدت مسيرته التدريبية الاشراف على دربي كاونتي في دوري الدرجة الأولى الإنكليزي، لثمانية أشهر الموسم الماضي، قبل إقالته في شباط/فبراير برغم قيادته الفريق إلى المركز الخامس.

وسيتابع كليمنت مباراة فريقه الجديد الثلاثاء ضد مضيفه كريستال بالاس في المرحلة العشرين من المدرجات، على أن يقود آلن كورتيس اللاعبين من المستطيل الأخضر.

وكان سوانسي أقال برادلي (58 عاماً) في 27 كانون الأول/ديسمبر، بعد أشهر على تعيينه في تشرين الأول/أكتوبر خلفاً للإيطالي فرانشيسكو غيدولين الذي أقيل بدوره بسبب النتائج المتواضعة للفريق.