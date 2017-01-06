سندرلاند يرد على عروض شراء ديفو

وعرض فريق ويستهام 6 مليون جنيه إسترليني (7 مليون يورو) على سندرلاند للحصول على خدمات المهاجم صاحب الـ34 عاماً، والذي سجل 11 هدفاً في 21 مباراة شارك بها هذا الموسم.

وقال مويس في مؤتمر صحفي الجمعة: "لقد قلنا أنّ جيرمين ليس للبيع، لم نطالب بعرض ثان، لم نحدد سعر للاعب، ليس في أيّ وقت".

وأكد: "بالحقيقة إنّه لاعب مهم بالنسبة لنا، الجميع يعرف هذا والنادي خرج بالفعل وقال هذا".

وسجل ديفو 33 هدفاً في 74 مباراة منذ انضمامه لسندرلاند قبل عامين وساعدت أهدافه في الدوري الفريق في تفادي الهبوط في الموسمين الماضيين.