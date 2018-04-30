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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

سليماني يواجه خطر الإيقاف 3 مباريات بسبب السلوك العنيف

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يواجه مهاجم نيوكاسل الدولي الجزائري إسلام سليماني عقوبة الإيقاف 3 مباريات من قبل الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم الذي اتهمه بالسلوك العنيف ضد مدافع وست بروميتش ألبيون كريغ داوسون خلال مباراة الفريقين السبت في المرحلة 36 من الدوري الممتاز.

Reuters

ولم يشاهد حكام المباراة سليماني وهو يوجه ضربة إلى داوسون خلال المباراة التي أقيمت بملعب "سانت جيمس بارك"، بيد أن مسؤولي الاتحاد فتحوا تحقيقاً بعد مراجعة الفيديو الخاص بالحادث.

واتهم الاتحاد الانكليزي في بيان له "مهاجم نيوكاسل يونايتد إسلام سليماني بالسلوك العنيف في أعقاب حادث خلال المباراة أمام وست بروميتش البيون يوم السبت".

وأضاف البيان: "حدث ذلك في الدقيقة 80 ولم يره حكام المباراة ولكن ذلك ظهر في الفيديو. لديه حتى الساعة السادسة من مساء الاول من أيار/مايو 2018 للرد على التهمة".

ويواجه سليماني المعار من ليستر سيتي، عقوبة الإيقاف 3 مباريات من قبل اللجنة التأديبية للاتحاد الإنكليزي.
 
 

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