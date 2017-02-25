سكولز يتمنى أن يصبح غوارديولا مدرباً لمنتخب إنكلترا

وقال سكولز لصحيفة ماركا الرياضية الاسبانية: "أتمنى أن يصبح مدرباً لإنكلترا في يوم ما وينقل طريقة لعبه لنا".

وأبدى سكولز الذي قضى مسيرة طويلة كلاعب في مانشستر يونايتد إعجابه بالطريقة التي يتبعها المدرب الكتالوني مع المنافس المحلي لفريقه السابق.

ومع ذلك لم يظهر غوارديولا في الكرة الإنكليزية بذات التأثير الذي أحدثه في موسمه الأول مع فريقيه السابقين برشلونة وبايرن ميونيخ حينما توّج بلقب الدوري حيث يحتل سيتي المركز الثاني في الدوري الإنكليزي بفارق ثماني نقاط عن تشيلسي المتصدر وفاز على موناكو 5-3 في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.

وأضاف سكولز عن غوارديولا: "ما يزال يمكنه النجاح في إنكلترا يمكنه تطوير الدفاع لأنّ كل مباراة يخوضها تحت ضغوط لكن الجميع في إنكلترا معجبون بالطريقة التي تؤدي بها الأندية التي يدربها".

أشاد سكولز - أحد اللاعبين المؤثرين في يونايتد في حقبة المدرب اليكس فيرغسون التي توجت بالعديد من الألقاب - بجوزيه مورينيو المدرب الحالي ليونايتد رغم احتلال الفريق للمركز السادس بالدوري بفارق 12 نقطة عن تشيلسي.

وقال: "صنع فريقاً يمكنه الأداء بالطريقة التي تريدها الجماهير والنادي، قبله قدم المدربون السابقون طريقة لعب صعب فهمها والترتيب الحالي للفريق لا يتناسب مع الكرة الجيدة التي يقدمها".

وأضاف: "الشهور الأولى لم تكن رائعة لكنه يريد الفوز بكل شيء، الآن الفريق يفوز بالمباريات التي كان يتعين عليه الفوز بها مسبقاً، إنّه يعيد يونايتد للمكان الذي يفترض أن يكون فيه".