ساوثهامبتون يصدم غوارديولا ومانشستر سيتي

قال كلود بويل مدرب ساوثهامبتون إن الفريق المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لن يبيع القائد فيرجيل فان ديك، الذي يتعافى من إصابة أبعدته فترة طويلة، في فترة الانتقالات المقبلة، موجهاً بذلك رسالة صادمة إلى مانشستر سيتي ومدربه بيب غوارديولا.

ولعب الهولندي فان ديك دوراً محورياً في دفاع ساوثهامبتون منذ أن انضم إليه قادماً من سيلتيك في بداية موسم 2015-2016 لكنه لم يلعب منذ تعرضه لإصابة في الكاحل أمام ليستر سيتي في كانون الثاني/يناير الماضي.

وربطت وسائل إعلام بريطانية اللاعب البالغ عمره 25 عاماً بالانتقال إلى ليفربول وأرسنال ومانشستر سيتي ولكن بويل قال إنه واثق من أن فان ديك سيلعب لصالح ساوثهامبتون الموسم المقبل.

وقال بويل في مؤتمر صحفي قبل استضافة أرسنال في الدوري الممتاز بعد غد الأربعاء "كانت إصابة كبيرة. ولكنه الآن بحالة جيدة. تخطى الجراحة... يمكنه التدرب في صالة الألعاب الرياضية واعادة التأهيل ليعود الموسم المقبل... إلى صفوفنا".

وأضاف "أنه قائدنا. أنه مهم بالنسبة لنا. سننتظر حتى بداية الموسم لنراه مجدداً في الملعب".

وتابع "يربطه عقد طويل الأمد بالنادي وأعتقد أن الإدارة تريد الابقاء عليه".

ويأمل بويل كذلك في أن يعود مهاجمه تشارلي أوستن للمنافسات هذا الموسم، بعدما غاب عن الملاعب منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي بسبب إصابة في الكتف، بعد أن لعب مع فريق تحت 23 عاماً الأسبوع الماضي.

وقال "أنا سعيد بالعمل الذي يقوم به. إذا استمر فربما سيكون من المثير رؤيته وهو يلعب".

وبعد مواجهة أرسنال يحل ساوثهامبتون عاشر الترتيب ضيفاً على ميدلزبره صاحب المركز 19 وقبل الأخير يوم السبت المقبل.