سانشيز يقر بتهربه الضريبي حين كان في برشلونة

وكشف سانشيز عبر رابط فيديو من لندن عن "خطأ في احتساب الضرائب تمت تسويته مع الخزينة الإسبانية"، بحسب مصدر قضائي.

واتهم النجم البالغ من العمر 28 عاماً، بالتهرب من دفع ضرائب بقيمة تناهز 984 ألف يورو عامي 2012 و2013 حينما كان يدافع عن ألوان برشلونة، وذلك من خلال تحويل عائداته من حقوق الصور إلى شركة تتخذ من مالطا مقراً لها.

وأقر اللاعب بأن حسابات الضرائب التي تقدم بها الى السلطات عن هذين العامين، لم تشمل أرباحه من الصور، كما أنه أخفى عن هذه السلطات، امتلاكه شركة في مالطا اسمها "نوميديا ترايدينغ ليميتد".

وقد يؤدي اعتراف سانشيز لتغريمه وربما عقوبة سجن مع وقف التنفيذ.

وتشابه قضية سانشيز المخالفة التي ارتكبها زميله السابق في برشلونة الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، الذي حكم عليه في كانون الثاني/يناير 2016 بالسجن عاما مع وقف التنفيذ، وبغرامة مالية قدرها 815 الف يورو بسبب تهربه من دفع الضرائب.

واتهمت سلطات الضرائب الإسبانية الأرجنتيني الذي يدافع عن ألوان برشلونة منذ 2010، بعدم كشف جزء مما جناه من حقوق الصور.

وعادة ما لا تنفذ عقوبات السجن في إسبانيا إذا كانت دون العامين، لاسيما إذا كانت المخالفة الأولى من نوعها للمحكوم.

وسبق لنجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي ووالده أن حكما بالسجن 21 شهراً وغرما مليوني يورو في تموز/يوليو 2016 بسبب التهرب من الضرائب خلال الفترة الممتدة من 2007 حتى 2009.