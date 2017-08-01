سانشيز يعود إلى التدريبات مع أرسنال

وغاب سانشيز (28 عاما) عن الجولة الإعدادية للمدفعجية للموسم الجديد في استراليا والصين وكذلك عن كأس الإمارات الدولية نهاية الأسبوع الماضي، وذلك بسبب عطلته الصيفية التي تأخرت بسبب مشاركته مع منتخب بلاده في كأس القارات في روسيا.

وكان مقرراً أن يستأنف سانشيز تدريباته الأحد مع النادي اللندني بيد أنه لم يتمكن من العودة إلى لندن حتى الثلاثاء وذلك بسبب إصابته بالإنفلونزا.

وسخر بعض أنصار أرسنال من ادعاء سانشيز المرض معتبرين أنها حيلة من الدولي التشيلي للضغط من أجل الرحيل.

وينتهي عقد سانشيز مع أرسنال الموسم المقبل وهو رفض عرضاً مغرياً من مدرب النادي اللندني الفرنسي ارسين فينغر لتمديد عقده في ظل اهتمامات أندية عدة بخدماته أابرزها مانشستر سيتي وتشلسي الإنكليزيان وباريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي.

وجاء انضمام سانشيز إلى تدريبات أرسنال قبل 5 أيام على مواجهته جاره تشيلسي على ملعب ويمبلي في مباراة درع المجتمع التي تجمع بطلي الدوري والكأس.

وبعد ساعات من نشره صورة في حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي وهو متواجد في يخته وكلبه بجانبه، وضع سانشيز صورة وهو يركض في التدريبات معلقاً عليها: "العودة إلى التدريب".

وكان فينغر أعلن نهاية الأسبوع الماضي أنه يتعين عليه الوقوف على اللياقة البدنية لسانشيز قبل أن يقرر مشاركته أمام تشيلسي الأحد المقبل من عدمها.

ويفتتح أرسنال مشواره في الدوري في 11 آب/أغسطس الحالي ضد ليستر سيتي.