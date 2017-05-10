سانشيز يعزز حظوظ آرسنال في التأهل لدوري الأبطال

عزز المهاجم الدولي التشيلي اليكسيس سانشيز حظوظ فريقه آرسنال في حجز بطاقة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بقيادته الى الفوز على مضيفه ساوثمبتون 2-صفر الأربعاء على ملعب "سانت ميريز" في مباراة مؤجلة من المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

ومنح سانشيز التقدم لآرسنال في الدقيقة 60 عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من لاعب الوسط الألماني مسعود أوزيل داخل المنطقة فتلاعب بمدافعين وسددها بيسراه إلى يسار الحارس فريزر فورستر.

وهذا الهدف الـ20 لسانشيز هذا الموسم وبات أول لاعب في صفوف المدفعجية يصل هذا الحاجز من الهولندي روبن فان بيرسي موسم 2011-2012 عندما سجل 30 هدفاً.

كما هو الهدف الرابع عشر لسانشيز خارج القواعد هذا الموسم والوحيد في البريمرليغ بلغ هذه الغلة من الأهداف بعيداً عن قواعد فريقه.

وصنع سانشيز الهدف الثاني عندما مرر كرة عرضية داخل المنطقة إلى الويلزي آرون رامسي فهيأها برأسه إلى الفرنسي أوليفييه جيرو، بديل داني ويلبيك، فتابعها برأسه داخل المرمى (83).

وهذا الفوز الثاني على التوالي لآرسنال والرابع في مبارياته الخمس الاخيرة والـ20 هذا الموسم فرفع رصيده إلى 66 نقطة منتزعاً المركز الخامس من مانشستر يونايتد.

وبات آرسنال يتخلف بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع المؤهل إلى الدور الفاصل للمسابقة القارية العريق، علماً بأن كلا منهما يملك مباراة مؤجلة والأمر ذاته بالنسبة إلى مانشستر يونايتد.

وتبقى لآرسنال مباراة مؤجلة مع سندرلاند سيخوضها في 16 الحالي بالإضافة الى مباراتين أخريين أمام ستوك سيتي وإيفرتون في المرحلتين المتبقيتين من الدوري في السبت المقبل و21 الحالي، فيما يلعب مانشستر سيتي مع ليستر سيتي السبت المقبل ثم وست بروميتش ألبيون في 16 الحالي وينهي الموسم بمواجهة واتفورد في 21 الحالي.

أما مانشستر يونايتد فيلعب مع توتنهام وساوثمبتون (مؤجلة) وكريستال بالاس في 14 و17 و21 الحالي.