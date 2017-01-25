زاراتي يعود إلى انكلترا من بوابة واتفورد

وقال واتفورد في بيان: "يسعد هورنتس (لقب واتفورد) أن يعلن التعاقد بشكل نهائي مع المهاجم الأرجنتيني ماورو زاراتي"، من دون أن يكشف التفاصيل المالية للصفقة.

وترك زاراتي (29 عاماً) وست هام يونايتد الإنكليزي قبل زهاء عام للإلتحاق بفيورنتينا، وسجل له 7 أهداف في 26 مباراة.

وسيكون واتفورد الذي يدربه الإيطالي وولتر ماتزاري، الفريق الإنكليزي الرابع لزاراتي الذي سبق له اللعب معاراً مع برمنغهام سيتي (2008) وكوينز بارك رينجرز (2015) ووست هام (2014-2016).

وبدأ زاراتي مشواره مع فيليز سارسفيلد الأرجنتيني، ولعب في صفوف السد القطري، ولاتسيو وإنتر ميلان الإيطاليين.

ويحتل واتفورد حالياً المركز الرابع عشر في الدوري الإنكليزي الممتاز، بفارق ثماني نقاط عن المركز 18، أول مراكز الهبوط للدرجة الأولى.