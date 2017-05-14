زاباليتا يرحل عن سيتي نهاية الموسم

وخاض زاباليتا 332 مباراة مع سيتي منذ انضمامه اليه عام 2008 قادماً من إسبانيول مقابل 6.5 مليون يورو.

ولم يفصح المدافع الأرجنتيني (32 عاماً) والذي يخوض أخر مباراة له مع الفريق على استاد الاتحاد أمام وست بروميتش ألبيون يوم الثلاثاء المقبل- عن الفريق الذي سينتقل اليه في الموسم المقبل.

وفاز زاباليتا مع سيتي بالدوري الإنكليزي الممتاز (2) وبكأس الاتحاد الإنكليزي (1) وكأس الربطة الانكليزية (2) والدرع الخيرية (1).