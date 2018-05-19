ريكاردو بيريرا ينتقل إلى ليستر سيتي

وقال بورتو المتوج للمرة الـ28 في تاريخه انه توصل "الى اتفاق مع ليستر سيتي للتخلي عن اللاعب بشكل كامل".

واضاف النادي ان رسوم التسجيل الرياضي لبيريرا (24 عاما) الذي أعير الى نيس الفرنسي بين 2015 و2017 "تصل الى 20 مليون يورو"، موضحا أن العقد ينص على "دفع مكافأة متغيرة بحيث قد يصل المبلغ الاجمالي الى 25 مليون يورو".

وعبر الفرنسي كلود بويل مدرب ليستر عن سعادته للتوقيع مع الدولي البرتغالي، وقال "انا سعيد للحصول على لاعب من مستوى بيريرا في الموسم المقبل. اتذكره جيدا لدى مروره في نيس".

وقال اللاعب "انا سعيد جدا واتوق لتقديم افضل ما لدي من اجل النادي. الاجواء والجماهير تجعل من البريميير ليغ الافضل في العالم".

