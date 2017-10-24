ريال مدريد: بيريز يتوقع أن يبلغ سعر كاين 250 مليون يورو

توقع رئيس نادي ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز أن تبلغ قيمة الدولي الإنكليزي هاري كاين مهاجم توتنهام 250 مليون يورو، لتسجل رقماً قياسياً عالمياً جديداً في حال اراد ناديه التعاقد معه.

وسجل كاين (24 عاماً) 12 هدفاً في 13 مباراة خاضها هذا الموسم مع توتنهام ومنتخب انكلترا.

ويدرك بيريز ان نظيره في توتنهام دانيال ليفي صعب في المفاوضات خاصة وان ريال مدريد كان تعاقد مع الويلزي غاريث بايل من توتنهام مقابل 100 مليون يورو في 2013، في رقم قياسي في حينها.

ولدى سؤاله مساء الاثنين عقب حفل جوائز الفيفا في لندن اذا ما كان طلب من ليفي معرفة سعر كاين، قال رئيس الميرينغي لراديو كادينا كوب الاسباني: كلا، لانه اذا طلبت ذلك سيقول لي 250 مليوناً".

وابرم باريس سان جيرمان الفرنسي الصيف الماضي الصفقة الاكبر في تاريخ كرة القدم بعد ان ضم البرازيلي نيمار مقابل 222 مليون يورو هي قيمة البند الجزائي في عقده مع برشلونة الاسباني.

وتابع بيريز: "اعتقد ان كاين لاعب رائع، كما انه شاب ولا يزال امامه سنوات للتحسن. لكننا سعداء بكامل فريقنا، ومنهم بنزيمة".

ويواجه الفرنسي كريم بنزيمة انتقادات كثيرة في اسبانيا لعدم فعاليته، وهو مدد قبل ايام عقده مع ريال مدريد حتى 2021.

واشار بيريز الى ان علاقة صداقة تربطه بليفي "اصبحنا اصدقاء مع توتنهام بسبب الوقت الذي امضيناه لضم لوكا مودريتش (40 مليون يورو في 2012) وغاريث بايل".

وتوج ريال مدريد في حقبة رئاسة بيرز اربع مرات في دوري ابطال اوروبا في 2002 و2014 و2016 و2017، ليعزز النادي الملكي رقمه القياسي برصيد 12 لقباً.

وهيمن ريال مدريد على جوائز فيفا لعام 2017 الاثنين، ففاز مهاجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة افضل لاعب في العالم، والفرنسي زين الدين زيدان بجائزة افضل مدرب، واختير رونالدو مع المدافع سيرخيو راموس والكرواتي لوكا مودريتش والبرازيلي راموس والالماني طوني كروس ضمن التشكيلة المثالية.