رقم قياسي ينقل أوسكار من تشيلسي إلى الدوري الصيني

وذكرت عدة تقارير أن الصفقة كلّفت الفريق الصيني قرابة 70.5 مليون يورو.

وأوضح تشيلسي في بيانه أنّه اتفق مع شنغهاي على انتقال أوسكار الدائم وسينضم صاحب الـ25 عاماً إلى الفريق الصيني في الانتقالات الشتوية القادمة.

Thank you, @oscar8 and good luck for the future. pic.twitter.com/HYpEPQsWro — Chelsea FC (@ChelseaFC) December 23, 2016

وكان أوسكار أحد أبرز نجوم تشيلسي منذ انضمامه إلى متصدر الدوري الإنكليزي الممتاز في 2012 وقد فاز معه بالعديد من البطولات أبرزها لقب الدوري الموسم قبل الفائت وكأس الرابطة في ذات الموسم والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في 2012 -2013.

وخرج أوسكار هذا الموسم من حسابات المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي الذي لم يعتمد عليه كثيراً (تسع مباريات فقط في الدوري).

ويدرب البرتغالي فياش بواش شنغهاي ويلعب البرازيلي هالك في صفوفه.