رسمياً مويس متهم بالتعرض لصحفية

وكان الاسكتلندي مويس (54 عاماً) أدلى بتعليقه إلى الصحفية سباركس، والذي اعتذر عنه لاحقاً، بعد مباراة فريقه مع بيرنلي في 18 آذار/مارس ضمن الدوري الإنكليزي الممتاز، والتي انتهت بالتعادل 0-0.

وأوضح الاتحاد في بيان اليوم أنه "تم توجيه الاتهام إلى ديفيد مويس على خلفية تعليقاته"، معتبراً أن الأخيرة كانت "غير ملائمة وتضر بسمعة كرة القدم الإنكليزية".

وأمام المدرب مهلة أسبوع تنتهي الأربعاء المقبل لقبول التهمة وتلقي غرامة، أو ردها وطلب البراءة. وفي حال إدانته، يتوقع أن تفرض على مويس غرامة، وحضور صف تعليمي.

وكان مويس هدد الصحافية سباركس بصفعها بعد انتهاء لقاء صحافي خاص بمباراة بيرنلي، معتقداً على الأرجح أن التصوير كان متوقفاً. إلا أن إحدى الكاميرات كانت لا تزال تعمل والتقطت الحادثة التي نشرت تفاصيلها بعد أسابيع في الصحف الإنكليزية.

وقال المدرب السابق لناديي إيفرتون ومانشستر يونايتد لسباركس "كنت شقية بعض الشيء في الختام، لذا توخي الحذر. قد تتلقي صفعة على رغم أنك امرأة"، مضيفاً ""توخي الحذر في المرة المقبلة التي تأتين فيها إلى هنا"، في إشارة إلى ملعب سندلارند.

إلا أن مويس بادر بعدها إلى الاتصال هاتفياً بسباركس وقدم اعتذاره، من دون أن تصدر ردة فعل عن الأخيرة.

وأقر المدرب "بارتكاب خطأ بحق مراسلة بي بي سي، وأنا نادم على ذلك، وأشعر بالخجل من نفسي".

اضاف "لقد اتصلت بها وقدمت اعتذاري وقد قبلته. هذا ليس طبعي والجميع يعرفون ذلك، وأكرر أسفي واعتذاري"