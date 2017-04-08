رباعية توتنهام تشدد الضغط على تشيلسي

وقلّص توتنهام الفارق مع تشيلسي إلى أربع نقاط بواقع 68 نقطة مقابل 72، علماً أن المتصدر يحل ضيفاً على بورنموث في وقت لاحق.

وسجل أهداف توتنهام ديلي آلي (33) وإيريك داير (39)، والكوري الجنوبي سون هيونغ مين (44 و55).

وظهر فريق المدرب الأرجنتيني بوكيتينو بصورة مغايرة لمباراته الأخيرة أمام مضيفه سوانسي سيتي، حينما أفلت من الخسارة بعدما بقي متأخراً 1-صفر حتى الدقيقة 88، قبل أن يسجل ثلاثة أهداف في اللحظات الأخيرة من المباراة.

وشهدت مباراة السبت عودة نجم هجوم توتنهام هاري كاين الذي غاب عن المباريات الثلاث الأخيرة في الدوري بسبب الإصابة، وبدأ كاين الذي سجل 24 هدفاً هذا الموسم، المباراة على مقاعد الاحتياط، ودخل في الشوط الثاني بدلاً من الهولندي فنسنت يانسن.

وكاد كاين أن يسجل في الثواني الأخيرة من المباراة، إلا أن التسديدة الحرة التي نفذها ارتدت من العارضة.

وسيطر توتنهام على مجريات الشوط الأول تماماً وحاصر منافسه في منطقته لكنه وجد صعوبة في اختراق المنطقة نظراً للتكتل المحكم والانقضاض على حامل الكرة من جانب لاعبي واتفورد.

وانتظر توتنهام حتى الدقيقة 33 لافتتاح التسجيل عبر آلي الذي بذل مجهوداً كبيراً في الجهة اليسرى، وكسر الايقاع بكرة لولبية من خارج المنطقة استقرت في الزاوية اليسرى للحارس البرازيلي غوميز.

وانهار دفاع واتفورد، ما أتاح لداير خطف الهدف الثاني بعد ست دقائق، عندما تهيأت أمامه كرة ارتدت من الدفاع فتابعها بقوة على يسار الحارس.

وأضاف سون المتألق منذ بداية المباراة الهدف الثالث من كرة وصلته على مشارف المنطقة فأكملها بيسراه في المرمى قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، استمرت أفضلية توتنهام فسجل هدفاً رابعاً عبر سون الذي تابع بلمسة واحدة كرة مررها كيران تريبير من الجهة اليمنى في الزاوية اليسرى للمرمى في الدقيقة 54.

وكان في إمكان توتنهام الخروج بنتيجة أكبر لولا إهداره فرصاً سهلة منها كرة أرسلها هيونغ مين بجانب القائم الأيسر وهو في مواجهة المرمى قبل النهاية بعشر دقائق.

وأبقى توتنهام بهذا الفوز على آماله ولو بنسبة ضئيلة في المنافسة على اللقب، علماً أنّه كان منافساً أيضاً في الموسم الماضي قبل أن يستسلم لليستر سيتي الذي توج للمرة الأولى في تاريخه.