راهن على خسارة فريقه...مرض غريب يصيب لاعب إنكليزي

وقال مدرب بيرنلي شين ديتش في تصريح على الموقع الرسمي للنادي: "جوي ترك النادي لأسباب واضحة بعدما أدى دوراً كبيراً في ما حققناه هذا الموسم".

وعاد بارتون (34 عاماً) إلى بيرنلي في فترة الانتقالات الشتوية بعدما ساهم في صعوده إلى الدوري الممتاز الموسم الماضي.

وعقب إيقافه، أعلن اللاعب نيته الاستئناف وأوضح أنه يعاني من الإدمان على المراهنات و"قدمت أدلة طبية للاتحاد الإنكليزي بخصوص مشكلتي".

وأوقف بارتون مباراة واحدة في تشرين الثاني/نوفمبر من قبل الاتحاد الاسكتلندي بسبب المراهنات الرياضية وذلك عندما كان يدافع عن ألوان رينجرز. وفي الشهر ذاته، توصل رينجرز وبارتون إلى فسخ العقد الذي يربط بينهما بالتراضي وذلك عقب مشادة مع مدربه مارك واربارتون وزميل له في التدريبات.

وانتظر لاعب الوسط المشاكس حتى كانون الثاني/يناير للعودة إلى صفوف فريقه السابق بيرنلي. وأعرب اللاعب المعروف بمشاكله الكثيرة داخل وخارج المعلب، عن "خيبة أمله الكبيرة من قسوة هذه العقوبة"، وذلك في بيان مطول نشره عبر موقعه الالكتروني الخاص.

وأضاف "هذا القرار يرغمني عملياً على تقاعد مبكر من مزاولة كرة القدم"، مشيراً إلى أن ما قام به "ليس تلاعباً بنتيجة المباريات ولا يشكك بأي شكل من الأشكال في صدقيتي".

وتابع "أقبل أنني خرقت القواعد الناظمة للاعبي كرة القدم المحترفين، لكنني أشعر بأن العقوبة هي أقسى مما كانت لتكون عليه بحق لاعبين أقل إثارة للجدل (...) لقد كافحت إدمان المراهنات وزودت الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم بتقرير طبي عن مشكلتي".

وأقر اللاعب بأنه راهن على خسارة فرقه المباريات، من دون أن يحدد أي منها، مشيراً إلى أن ذلك تم في المباريات التي لم يشارك فيها.

واتهم بارتون بالمراهنات في الفترة بين 2006 و2016، والتي لعب فيها لفرق مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد وكوينز بارك رينجرز الإنكليزية ومرسيليا الفرنسي ورينجرز.