رانييري يطالب محرز بالتعلم من رونالدو وميسي

وطالب الإيطالي كلاوديو رانييري المتوّج مع ليستر سيتي بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز أحد أعمدة الفريق رياض محرز بالتعلم من البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني وهدافه التاريخي والأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة.

وقال رانييري موجهاً الحديث إلى أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي وأفضل لاعب في أفريقيا: "رونالدو وميسي تمكنا من الفوز بالكرة الذهبية وهما يريدان تكرار الفوز بها، هما دائماً يتطلعان للأمام".

وسيطر رونالدو وميسي على جائزة أفضل لاعب في العالم منذ 2008.

وأضاف رانييري عن لاعبه الذي لم يشارك كأساسي في المباراة التي هزم بها ليستر أمام إيفرتون 2-0 الإثنين الماضي: "رياض فاز بالكثير من الأشياء الموسم الفائت، لكن ليس صحيحاً أن يكون راضياً على ذلك".

ويحتل ليستر سيتي حامل اللقب المركز السادس عشر في سلم ترتيب الموسم الحالي وهو يبتعد بفارق ثلاث نقاط عن أحد مراكز الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى الإنكليزي.

وتابع رانييري نصائحه لمحرز (25 عاماً): "الآن يجب أن يتطور الآن يجب أن يحاول الفوز بجائزة الكرة الذهبية، مثل اللاعبين الكبار".

وفيما يرتبط بتراجع أداء العديد من نجوم ليستر وعلى رأسهم محرز وجيمي فاردي وهوث وغيرهم: "أحتاج للمزيد من اللاعبين المهمين وبالنسبة لنا رياض محرز هو أحد أكثر اللاعبين أهمية، عندما رياض يتغير كل شيء سيصبح رائعاً".

ولم يسجل محرز سوى ثلاثة أهداف هذا الموسم في 18 مباراة مقابل 17 هدفاً في 37 مباراة الموسم الفائت.