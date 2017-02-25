رانييري يزور ملعب تدريب ليستر سيتي لوداع اللاعبين

وكان ليستر سيتي قد أعلن إقالة رانييري الخميس، وذلك بعد تسعة أشهر من قيادة ليستر سيتي للقبه الأول في تاريخ الدوري الممتاز، حيث يبتعد الفريق حالياً بفارق نقطة واحدة عن مراكز الهبوط بجدول الدوري.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أنّ رانييري قضى أقل من 45 دقيقة بملعب التدريب اليوم ثم رحل، ووصل بعدها مسؤولو النادي للحديث مع اللاعبين والمدرب المؤقت للفريق كريغ شكسبير.

وقال رانييري، لدى مغادرته الملعب: "أشعر بحال جيد الآن، بعد ما حققناه مع ليستر، أتمنى أن يتكرر الإنجاز مجدداً، ولكن الأمر صعب للغاية".