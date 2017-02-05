رانييري "محبَط" ومورينيو يشيد بمردود يونايتد

وخسر ليستر سيتي من مانشستر يونايتد 0-3 اليوم الأحد في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري.

وقال رانييري: "كنا متواجدين في المباراة حتى تلقينا الهدف الأول، حاولنا أن نضغط لتقديم شيئاً جيداً، وكللنا فقدنا قوتنا بعد أن تلقينا الهدف الأول".

وأضاف: "في الشوط الثاني، حاولنا أن نعود للمباراة، ولكن جاء هدفهم الثالث بسهولة. لتقل ثقتنا".

ورغم أنّ الفريق تأهل إلى دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، إلا أنه أصبح يصارع الهبوط خاصة، وأنه يبعد عن المراكز المهددة بالهبوط بفارق

نقطة واحدة.

وقال كاسبر شمايكل حارس الفريق إنه يجب على اللاعبين انتشال الفريق من أزمته.

وأكد شمايكل: "دعونا لا نتكلم عن الموسم الماضي، لقد انتهى. نريد أن نقف وأن نكون محل ثقة. هناك عوامل كثيرة أدت إلى حصدنا اللقب في الموسم

الماضي. ولكن هذا الموسم لم يكن جيداً منذ بدايته".

من جانبه، أبدى جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنكليزي، سعادته بالفوز المستحق على رجال المدرب رانييري.

وقال مورينيو: "أعتقد أننا لعبنا بنفس الطريقة العادية التي نلعب بها. لقد لعبنا بشكل جيد، وحاولنا أن نفوز. كانوا فريقاً صعباً، ولكن هذا شيئاً تعودنا عليه".

من جانبه، قال خوان ماتا لاعب الفريق، إنه محظوظ لبقائه في الملعب بعد قيامه بتدخل قوي مع جيمي فاردي، وهو التدخل الذي حصل من خلاله على

البطاقة الصفراء فقط.

وأضاف :"كنت متأخراً. حاولت الوصول للكرة. لم أكن أريد إيذائه. ربّما كنت محظوظاً في تلك الكرة".