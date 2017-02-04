رانييري لا يخشى الإقالة

وبعد المفاجأة الكبيرة والتتويج باللقب في الموسم الماضي قدّم ليستر أداءً مخيباً للآمال في الموسم الحالي وهو يحتل المركز 16 بين فرق البطولة العشرين متقدما بفارق نقطتين فقط عن الثلاثي الأخير.

وقال رانييري في تصريحات صحفية: "أنا لا أفكر في مثل هذه الأمور.. وإذا ما فكرت في ذلك فإنني أتذكر ما قاله لي رئيس النادي عندما التقيت به أول مرة.. قال إذا هبطنا فستبقى معنا وأنا قلت نعم".

وأضاف المدرب الايطالي المخضرم: "ولماذا يتعين علي التفكير في مثل هذه الأمور الآن. أنا أفكر في القتال من أجل الاستمرار في البطولة. هذا ما أفكر فيه. لا أتحدث عن موقفي مع مالك النادي ولا أتحدث مطلقا عن وضعي مع رئيس النادي".

وأردف رانييري: "نحن نعرف أنها كرة القدم. فعندما يسير كل شيء على ما يرام تكون الأحوال رائعة وعندما تبدأ الخسائر يهاجم الجميع المدرب".

وسيلتقي ليستر في ملعبه وأمام جماهيره غدا الأحد مع مانشستر يونايتد صاحب المركز السادس.

