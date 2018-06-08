رابطة الدوري الإنكليزي توافق على استراحة شتوية تاريخية

وأوضح الاتحاد أن فترة التوقف التي ستكون أقصر من مثيلاتها في البطولات الأوروبية الأخرى، ستعفي الفرق العشرين المشاركة في الدوري الممتاز أسبوع استراحة في شباط/فبراير اعتبارا من موسم 2019-2020.

وبموجب الاستراحة الجديدة، ستقام خمس مباريات في نهاية الأسبوع الذي يسبقها، وخمس مباريات في نهاية الأسبوع الذي يليها.

وتم الاتفاق أيضا بين الاتحاد والرابطة الدوري الإنكليزي (المسؤولة عن الدرجات الدنيا في البطولة)، على إقامة مباريات الدور الخامس من مسابقة الكأس في منتصف أسبوع فترة التوقف، على ان تسجل فيها نتيجة حاسمة وإلغاء إعادة المباريات كما كان معمولا به سابقا في حالات التعادل.

واعتبر الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنكليزي مارتن غلين "هذه لحظة مهمة بالنسبة إلى كرة القدم الإنكليزية، ونحن نعتقد بأنها ستقدم فائدة كبيرة بالنسبة إلى الأندية والبلد (...) ليس سرا انه كانت لدينا روزنامة مزدحمة جدا، وقد عملنا في السنوات الأخيرة على إيجاد حل لهذا الأمر".

وتابع "اليوم، وجدنا طريقة لمنح اللاعبين فترة استراحة في منتصف الموسم مع المحافظة على مباريات عطلة الميلاد المحببة للجميع".