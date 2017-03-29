رئيس كريستال بالاس ينتقد الاتحاد الإنكليزي بسبب زاها

وعبر غاريث ساوثغيت مدرب إنكلترا مؤخراً عن احباطه لأن زاها، الذي حول ولاءه ليمثل منتخب كوت ديفوار، لم يتم ضمه لتشكيلة إنكلترا منذ 2013.

وخاض زاها مباراتين وديتين مع إنكلترا لكنه قرر اللعب لكوت ديفوار قبل أن يتولى ساوثغيت قيادة المنتخب الإنكليزي في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وأضاف باريش لصحيفة التايمز "الاتحاد الإنكليزي لا يتحدث إلى أشخاص يخوضون مباريات بالاس بل يهتم بمن يلعب مباريات مانشستر يونايتد أو أرسنال".

وتابع "زاها يمكنه تغيير نتيجة مباراة في دقيقة. لا أصدق أنه لم يكن لزاها أي دور مع إنكلترا".

ويمر زاها بفترة رائعة مع كوت ديفوار وسجل ستة أهداف في ست مباريات.

وواصل رئيس بالاس "الفريق الإنكليزي بأكمله لم يكن يحب زاها ومن العار خسارته، ظل ينتظر كثيراً الاستدعاء للمنتخب، نحتاج للاحتفاظ بمواهبنا وأن نعطيهم بعض الحب".

وسجل زاها ستة أهداف في 27 مباراة مع بالاس صاحب المركز 16 والذي يواجه المتصدر تشيلسي في ستامفورد بريدج يوم السبت المقبل.