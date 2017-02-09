رئيس بورنموث يؤكد بقاء إيدي هاو في منصبه

وسيلتقي بورنموث الذي يحتل المركز 14 بين فرق البطولة العشرين مع ضيفه مانشستر سيتي الثالث في الترتيب الإثنين المقبل وكله أمل في تحقيق أول فوز خلال 2017.

وتراجع بورنموث من المركز التاسع في نهاية 2016 إلى المركز 14 بفارق ست نقاط عن منطقة الهبوط إثر تعادله مع أرسنال وواتفورد وهزيمته أمام هال سيتي وكريستال بالاس وإيفرتون، لكنّ موستين يؤكد أنّ هاو لا يواجه خطر الإقالة رغم ذلك.

وقال موستين في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "إيدي هو مدرب فريقنا وسيبقى مدرباً لفريقنا خلال المستقبل المنظور.. دائماً يكون هناك قلق عندما لا تحقق الفوز.. لطالما قدّم الفريق أداءً ضعيفاً خلال شهري يناير وفبراير".

وأضاف رئيس النادي: "أنا على قناعة تامة بأننا سنعود لطريق الانتصارات".

وودّع بورنموث كأس انكلترا بعد هزيمته أمام ميلوول فريق الدرجة الثالثة في يناير/كانون الثاني الماضي.