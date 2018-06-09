رئيس الاتحاد الفرنسي: فقير في الطريق للانتقال إلى ليفربول

وقال لوغريت في تصريح لوكالة فرانس برس وإذاعة فرنسا قبل ساعات من المباراة الاستعدادية الأخيرة لفرنسا ضد الولايات المتحدة في ليون "هناك مفاوضات، وقد يطول الوقت. كانت هناك زيارة طبية وهي قيد التحليل الآن".

وأضاف "هذا الأمر ينطبق على جميع اللاعبين الكبار. في كل مرة يكون لاعب في السوق، هناك سعر. الشاري يحاول أن يخفض هذا السعر، والبائع يحاول أن يرفعه. وهذا يستغرق وقتاً".

وتابع "في كل حال، اجتمعت معه طويلاً صباح اليوم. إنه بالكامل لمنتخب فرنسا الآن. بالتأكيد يهتم بحياته الخاصة، لكنه بتصرف منتخب فرنسا".

وأكد لوغريت أيضا "حتى لو لم يذهب، ليست كارثة بالنسبة له. إنه يحب كرة القدم ومسرور هنا في ليون، لكن في هذه اللحظة، أقول بصدق إنه لا يفكر إلا بمنتخب فرنسا".

ونفى نادي ليون الجمعة "الأخبار المضللة" التي نشرتها وسائل إعلام انكليزية وفرنسية بشأن توصله الى اتفاق مع ليفربول للتعاقد مع فقير مقابل 53 مليون جنيه استرليني (أكثر من 60 مليون يورو).

واشارت وسائل إعلام انكليزية وفرنسية، بينها هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" وصحيفة "ليكيب"، الجمعة إلى أن صفقة اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً، قد أنجزت عملياً.

إلا أن ليون أصدر بياناً أكد فيه أنه "في هذه الفترة من الانتقالات حيث أن مجرد أي شائعة تبدو وكأنها حقيقة، يود ليون التأكيد أن المعلومات الموثوقة هي فقط التي يتم نشرها على موقع النادي".