دي بروين يمنح صوته لمحمد صلاح

لم يتردد صانع ألعاب مانشستر سيتي البلجيكي كيفن دي بروين في التصويت لمصلحة منافسه الرئيسي المصري محمد صلاح على لقب أفضل لاعب لهذا العام في الدوري الانكليزي لكرة القدم، وذلك بحسب استفتاء اللاعبين المحترفين، بحسب ما كشف لشبكة "بي تي سبورت" البريطانية.

وكان دي بروين حتى فترة وجيزة مرشحا بقوة للقب، إلا أنّ تألق صلاح في موسمه الأول مع ليفربول وتصدره ترتيب هدافي الدوري، جعله يدخل الصراع بقوة. كما يبرز بين المرشحين مهاجم توتنهام هوتسبر هاري كاين.

وقال دي بروين للقناة البريطانية: "قمت بالتصويت لمصلحة صلاح لنيل جائزة لاعب العام لأنه يستحقها. بما انني لا أستطيع التصويت لأي من زملائي، أعتقد بأنّ صلاح يستحقها".

وأضاف: "لا أنظر إلى ما حدث في السابق، ولا أستطيع اختيار أحد آخر غير صلاح بما أني لا أستطيع التصويت للاعب من فريقي".

وتابع أنّ صلاح هو "الأفضل بالنسبة إلي إلى جانب كاين و(الإسباني دافيد) سيلفا (زميل دي بروين في سيتي) وأنا. هؤلاء هم أفضل أربعة لاعبين من حيث ثبات المستوى هذا الموسم. أنا صريح من خلال تصويتي لأنه (صلاح) يستحق هذا الأمر، إذا لم يقم الآخرون بذلك فلا مانع لدي".

ويقدم صلاح أداءً لافتاً في موسمه الأول مع ليفربول الذي انضم إليه في الصيف الماضي قادماً من روما الإيطالي. ويتصدر صلاح ترتيب هدافي الدوري مع 29 هدفاً إضافة إلى تسع تمريرات حاسمة، بينما سجل دي بروين سبعة أهداف وقام بـ 15 تمريرة.

ويتواجه اللاعبان مساء الأربعاء في مباراة مرتقبة على ملعب ليفربول أنفيلد، في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

والتقى الفريقان مرتين في الدوري المحلي هذا الموسم، فحقق سيتي فوزاً ساحقاً ذهاباً بخماسية نظيفة مستغلاً طرد مهاجم ليفربول السنغالي ساديو ماني في وقت مبكر في الذهاب، قبل أن يثأر ليفربول ويلحق بمنافسه خسارته الوحيدة في الدوري بفوزه عليه 4-3.

وإذا قدّر لصلاح التتويج بجائزة أفضل لاعب، سيصبح ثاني لاعب عربي ينالها بعد الجزائري رياض محرز لاعب ليستر سيتي، الذي اختير أفضل لاعب في موسم 2015-2016، عندما ساهم بشكل كبير في إحراز فريقه لقب الدوري الإنكليزي.

واختير الفرنسي نغولو كانتي لاعب تشيلسي حامل لقب الدوري الموسم الماضي، الأفضل لعام 2017.