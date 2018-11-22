ديمبيلي: لدى قطر الحافز لتنظيم أفضل مونديال

وتمنى ديمبيلي أن يعود إلى الملاعب قريباً لافتاً إلى انه ما يزال بحاجة لبضعة أسابيع وأنه قد يعود مطلع العام القادم.

وقال ديمبيلي خلال لقاء صحفي نظمه مستشفى سبيتار رداً على سؤال حول انطباعه عن زيارته الأولى لدولة قطر وخاصة في ظل الاستعداد لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022: "هذه أول زيارة لي لدولة قطر، ويمكنك أن تلمس أنها دولة منظمة وأن شعبها يعشقون الرياضة ولديهم الحافز لتنظيم أفضل مونديال، وهذا في حد ذاته تحد كبير، إنني متشوق لحضور هذا الحدث".

وعن منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز وأداء فريقه توتنهام قال ديمبيلي: " لدينا مجموعة من اللاعبين الجيدين، ونلعب بجد وإيجابية، وأعتقد أن لدينا كافة المكونات والعناصر اللازمة للتفوق، وأرى أن أداء الفريق آخذ في التصاعد وأهم شيء بالنسبة لنا أن نحافظ على هذا المسار، وأعتقد أنه على هذا المنوال سنحقق اللقب، فنحن نلعب بصورة إيجابية وسنواصل تقديم أفضل ما لدينا، إنني معجب بطريقة توتنهام في تطوير الأداء بما يبني بيئة مستقرة".

ورداً على سؤال حول ما قدمه المنتخب البلجيكي خلال كأس العالم في روسيا، أشاد ديمبيلي بما حققه مع رفاقه وتوقع تطور مستوى الفريق خلال الفترة القادمة وقال "أعتقد أننا نكتسب المزيد من القوة بضم العديد من اللاعبين الشباب وإعطائهم خبرة اللعب، وأرى مستقبلا مشرقا أمام الفريق، نتعلم من أخطائنا والدروس المستفادة في كل مرة ونطور كذلك من أنفسنا".