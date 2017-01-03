ديلي آلي ضمن خطط ريال مدريد

وكان اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً، يلعب قبل عام في دوري الدرجة الثانية الإنكليزي مع نادي ميلتون كينز دونز، قبل أن يصبح أساسيا في المنتخب الإنكليزي، الذي شارك في منافسات بطولة كأس أمم أوروبا الأخيرة بفرنسا "يورو 2016".

وعقب رحيله عن ميلتون كينز دونز، تعاقد آلي لمدة خمس سنوات مع توتنهام مقابل مليون ونصف الميلون يورو سنوياً.

وكشفت "as" أن توتنهام قرر في أيلول/سبتمبر الماضي تمديد تعاقده مع اللاعب إلى ستة أعوام مقابل ثلاثة ملايين و650 ألف يورو سنوياً، وهو الأجر، الذي يستطيع النادي الملكي تجاوزه بكل أريحية إذا أراد خطف آلي، أحد أبرز اللاعبين الواعدين في الملاعب الأوروبية في مركز لاعب الارتكاز.

ويبدو من الصعب أن يرفض اللاعب الإنكليزي الشاب العرض، الذي ينوي ريال مدريد تقديمه، بيد أن العقبة الوحيدة، التي قد تشكل عائقاً في اتمام الصفقة ستتمثل في ماوريسيو بوتشيتينو، المدرب الأرجنتيني لتوتنهام.

ويرى بوتشيتينو أن القيمة التسويقية للاعبه الصاعد تبلغ 58 مليون و600 ألف يورو على الأقل، حيث يعتبره من أفضل اللاعبين في القارة العجوز خلال العقد المقبل.