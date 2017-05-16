ديربي مانشستر في الولايات المتحدة

أعلن قطبا مدينة مانشستر الانجليزية، يونايتد وسيتي اليوم الثلاثاء أنهما سيلتقيان في مباراة ودية في كرة القدم في 20 تموز/يوليو المقبل في هيوستن الأميركية، في سابقة هي الأولى من نوعها حيث سيقام الدربي خارج المملكة المتحدة.

ويلعب الفريقان في إطار جولتهما الأميركية الصيف المقبل، وستقام المباراة على ملعب "أن آر جي" الخاص بفريق هيوستن تكساس لكرة القدم الأميركية.

وألغيت مباراة بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد صيف 2016 كانت مقررة في بكين وذلك بسبب سوء أرضية الملعب.