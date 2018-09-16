دوري أبطال أوروبا: إصابة فيرمينو في عينه قد تبعده عن لقاء سان جيرمان

وأصيب فيرمينو في المباراة التي استضافها توتنهام على ملعب ويمبلي ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الإنكليزي الممتاز، وخرج قبل نحو 15 دقيقة من النهاية بعد تسجيله الهدف الثاني لفريقه في المباراة التي انتهت لصالح الضيوف 2-1. ونتجت الإصابة عن دخول إصبع مدافع توتنهام البلجيكي يان فيرتونغن في العين اليسرى للمهاجم البرازيلي.

وأعلن ليفربول في بيان أن "الفحص في المستشفى أكد وجود جرح في العين، الا أنه لن يكون ثمة ضرر دائم".

أضاف "ستتم مراقبة الموضوع ومعالجته من قبل الطاقم الطبي لليفربول (...) قبل اتخاذ أي قرار بشأن قدرة فيرمينو على المشاركة في مباراة مساء الثلاثاء ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد" التابع للنادي الإنكليزي.

وشدد الأخير على أنه "في هذه المرحلة، لم يتم استبعاد اللاعب الرقم 9".

ويتوقع أن يؤثر غياب فيرمينو في حال تأكده، بشكل سلبي على ليفربول، لاسيما وأن المهاجم الدولي البالغ من العمر 26 عاما، شكل عنصرا أساسيا في قيادة الفريق الى المباراة النهائية لدوري الأبطال في الموسم الماضي (قبل الخسارة أمام ريال مدريد 1-3)، بتسجيله عشرة أهداف، تساويا مع زميليه في خط الهجوم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه.

ويواجه فريق المدرب الألماني يورغن كلوب مهمة صعبة في دور المجموعات لدوري الأبطال هذا الموسم، اذ يشارك في المجموعة الثالثة مع سان جيرمان ونابولي الإيطالي وريد ستار بلغراد الصربي.

وحقق ليفربول بداية مثالية للموسم الجديد في الدوري الإنكليزي، بفوزه في مبارياته الخمس الأولى.