داير يغيب عن سوانزي سيتي لنهاية الموسم

وخرج داير مصاباً بعد سبع دقائق فقط من المباراة، التي فاز بها سوانزي على ليستر سيتي 2-0 صفر أمس الأحد، وسيخضع لعملية جراحية في أقرب وقت، وفقاً لما ذكره النادي على موقعه الرسمي على الانترنت.

وشارك داير (29 عاماً) في 10 مباريات فقط هذا الموسم من بينهم المشاركة في خمس مباريات منذ تولي باول كليمنت تدريب الفريق الشهر الماضي.

وقضى داير الموسم الماضي معاراً لفريق ليستر سيتي، وساعدهم للفوز بلقب الدوري.