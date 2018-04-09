خط دفاع مانشستر سيتي يؤرق غوارديولا

يخشى بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي من أنّ الانهيار الكبير لفريقه خلال لقاء القمة أمام الغريم مانشستر يونايتد سيعلق بأذهان لاعبيه في ظل مساعيه لقلب تأخره بنتيجة 3-صفر أمام ليفربول عندما يلتقي معه في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم غداً الثلاثاء.

وفي ظل احتياجه للفوز لنيل اللقب، وضع سيتي إحدى يديه على لقب الدوري الانكليزي الممتاز عقب تقدمه 2-صفر على حساب يونايتد يوم

السبت الماضي لكن شباكه تلقت ثلاثة أهداف في غضون 16 دقيقة في الشوط الثاني ليخسر 3-2.

وقال الاسباني غوارديولا للصحفيين "كان هذا في غاية الصعوبة على حالتنا النفسية لكن هذا ما حدث بالفعل، ربما يتحسن مستوانا في المستقبل لكننا أدركنا انه في بعض الأحيان ليس من الكافي ما تقوم به للفوز بالمباريات".

وتابع: "حضرنا إلى هنا في الشوط الأول لمحاولة القيام بما نفعل طوال الموسم لكن ربما لم يكن هذا كافياً للفوز على مستوى دوري الأبطال أو الدوري الممتاز".

وتلقت شباك سيتي، الذي يبتعد في صدارة الدوري الممتاز بفارق 13 نقطة عن أقرب مطارديه، ستة أهداف في آخر مباراتين بعد أن سجل ليفربول ثلاثة أهداف في غضون 19 دقيقة في انفيلد في لقاء الذهاب بدوري الأبطال يوم الاربعاء الماضي.

وكلفت هفوات مماثلة على صعيد التركيز غوارديولا الكثير أثناء فترة عمله مع بايرن ميونيخ حيث سجل ريال مدريد ثلاثة أهداف في 18

دقيقة في لقاء الإياب بالدور قبل النهائي بدوري الأبطال في 2014.

