خسارة مؤلمة لهال سيتي وسوانسي يقبل هدية سندرلاند

وأسدى سندرلاند الذي تأكد هبوطه إلى الدرجة الأولى، خدمة كبيرة لسوانسي سيتي الثامن عشر، بعدما أسقط هال سيتي بهدفين سجلهما بيلي جونز في الدقيقة 69 وجيرماين ديفو في الدقيقة 92.

واعطى فريق المدرب الأسكتلندي ديفيد مويز الفرصة لسوانسي سيتي لإزاحة هال سيتي عن المركز السابع عشر، الأول في منطقة الأمان، وقد استغلها الفريق الويلزي على أكمل وجه بإسقاطه ضيفه إيفرتون بهدف وحيد سجله الإسباني فرناندو لورنتي في الدقيقة 29 الذي ألحق بالقطب الأزرق لمدينة ليفربول هزيمته الأولى في ويلز ضمن منافسات الدوري منذ كانون الأول/ديسمبر 1956 (أمام كارديف صفر-1).

وفي إطار المرحلة ذاتها وعلى ملعب "كينغ باور ستاديوم"، حقق ليستر حامل اللقب فوزه الثاني توالياً والسابع في 10 مباريات خاضها بقيادة مدربه الجديد كريغ شكسبير، وجاء على حساب ضيفه واتفورد بثلاثية نظيفة للنيجيري ويلفريد نديدي في الدقيقة 38 والجزائري رياض محرز في الدقيقة 58 ومارك ألبرايتون (3+90).

وضمن بيرنلي الى حد كبير بقاءه في دوري الأضواء بتعادله مع ضيفه وست بروميتش البيون بهدفين من سام فوكس (56 و86)، مقابل هدفين للفنزويلي سولومون روندو في الدقيقة 66 وكريغ داوسون في الدقيقة 78.

وتعادل بورنموث مع ستوك سيتي بهدفين سجلهما جونيور ستانيسلاس في الدقيقة 62 وراين شوكروس (81 خطأ في مرمى فريقه)، مقابل هدفين للفرنسي ليس موسيه في الدقيقة 33 خطأ في مرمى فريقه أيضاً والسنغالي مامي بيران ضيوف في الدقيقة 73.