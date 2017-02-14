جيسوس يتعرض لكسر في القدم

وأكد مانشستر سيتي إصابة جيسوس "بكسر في مشط القدم" من دون أن يكشف عن المدة التي سيغيبها المهاجم عن الملاعب.

وتعرض جيسوس للإصابة في الدقيقة 14 وخرج ليحل بدلاً عنه الأرجنتيني سيرجيو أغويرو.

وكان جيسوس الذي انضم إلى مانشستر سيتي في مطلع العام الحالي بعد أن وقع عقداً معه بعد إنتهاء دورة الألعاب الأولمبية امضى بعدها فترة أربعة أشهر مع فريقه السابق بالميراس، تألق في أربع مباريات خاضها مع الـ"سيتيزنس" وسجل ثلاثة أهداف وفرض نفسه أساسياً في التشكيلة على حساب أغويرو.

وأشار النادي الذي يحتل المركز الثاني في الدوري المحلي بفارق 8 نقاط عن تشيلسي المتصدر "سيخضع اللاعب لفحوصات إضافية في الأيام المقبلة لتحديد فترة غيابه عن الملاعب".