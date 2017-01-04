جيرو المظلوم

بعد أن سجل منذ ثلاثة أيام هدفاً أسطورياً في مرمى كريستال بالاس سيُخلد إسمه كواحد من أروع الأهداف التي سجلها مهاجمي الأرسنال على مدى تاريخه الطويل عاد الفرنسي أوليفيه جيرو من جديد ليلعب دور المُنقذ بعد أن صنع هدفين وسجل الثالث في الوقت بدل الضائع لينجو المدفعجية من هزيمة محققة على ملعب دين كورت أمام مضيفهم بورنموث.



وقد أثار تألق مهاجم مونبلييه السابق العديد من التساؤلات حول ماهية هذا اللاعب الذي يملك رقماً مذهلاً في الفترة الأخيرة وهو أنه يسجل هدفاً كل 70 دقيقة كلما دخل بديلاً في الإثنى عشر مباراة الأخيرة مع الجانرز مما يجعله على رأس قائمة معدل التهديف في البريميرليج قياساً بما لعبه من دقائق والتي لعب فيها دور المُنقذ دائماً لكتيبة أرسين فينجر. وها هو يعود أمس بعد مشاركته أساسياً لأداء الدور نفسه.

ويمثل هداف الدوري الفرنسي السابق نوعية من المهاجمين الذين لم يتميزوا أبداً بالمهارة الفنية العالية ولكنهم أصابوا شباك المنافسين بالعديد والعديد من الأهداف المؤثرة في المواعيد الكبرى مما وضعهم في مصاف النجوم الكبار في عالم كرة القدم أمثال نجما الأزوري باولو روسي وفليبو إنزاجي والألماني رودي فولر وغيرهم الكثيرين.

ويمتلك جيرو خواص الهداف الكبير والتي تتمثل في حسن التمركز داخل منطقة جزاء المنافس والبنية الجسمانية القوية التي تمكنه من الإلتحام مع المدافعين خاصة في الكرات الهوائية التي تمثل نقطة التفوق الكبرى لدى الفرنسي. كما أنه يمتاز بميزة هامة لا تتوافر عند العديد من المهاجمين الكبار وهي الإحساس بالمرمى وحفظ أبعاده والتي تمكنه من توجيه الكرات في زواياه المختلفة حتى وإن كان غير مواجه له كما حدث في الهدف الثالث أمس.

أما القول بأن أوليفيه ليس إلا بديل كفء فمردود عليه بأن هذا المهاجم مظلوم ظلماً كبيراً من مواطنه ومدربه فينجر الذي لا يحسن إستغلاله أو بناء اللعب علي قدراته وعندما يحدث ذلك كما شاهدنا أمس تكون النتيجة مبهرة. لأن فينجر يعتمد دائماً على الكرات القصيرة واللعب المباشر في المساحات الضيقة وهذه الفلسفة بعيدة كل البعد عن أسلوب وقدرات جيرو ومن المستحيل أن يتألق في إطارها لفترة طويلة.

أما ما كان يؤخذ على جيرو في السابق فهو إضاعته دائماً للفرص السهلة وعدم الإستمرارية في التسجيل على مدار الموسم. وهو ماتلافاه الفرنسي بنجاح حتى الأن.

فهل يفطن فينجر لما سبق ويطور فلسفته ليجد فيها جيرو دوراً أساسياً ؟ والأهم هل يساعد الفرنسي نفسه ومدربه ويستمر على هذا المنوال ؟