جوي بارتون يعود لصفوف بيرنلي

وقد يتعرض بارتون البالغ من العمر 34 عاماً لعقوبة من الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم لاتهامات تتعلق بمشاركته في أعمال المراهنات بشكل دوري على مباريات كرة القدم في العقد الماضي.

وأكد بيرنلي عبر موقعه الرسمي اليوم الاثنين "بعد محادثات مفصلة تتعلق بعقوبة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ضد جوي بارتون، أن النادي توصل لاتفاق مع اللاعب وممثليه للانضمام إلى النادي بعقد يمتد حتى نهاية الموسم".

وسيكون بارتون متاحاً للمشاركة مع بيرنلي أمام سندرلاند في كأس الاتحاد الإنكليزي بعد إنهاء إجراءات تسجيله في الوقت لمناسب لإنهاء عقوبة إيقافه مباراة واحدة، وهي العقوبة التي فرضت عليه خلال فترة احترافه في غلاسكو رينجرز الإسكتلندي.

ورحل بارتون عن رينجرز في تشرين ثان/نوفمبر الماضي وسط اتهامات تتعلق بمشاركته في أعمال المراهنات.