جونز وسمولينغ يغيبان عن يونايتد لفترة طويلة

وانسحب جونز من تشكيلة المنتخب عشية اللقاء الودي ضد ألمانيا (صفر-1) الأربعاء الماضي في دورتموند، بسبب إصابة في أصبع قدمه تعرض لها خلال التمارين بعد احتكاك مع زميله في يونايتد سمولينغ الذي لحق به بعد أيام معدودة وغاب عن التشكيلة التي فازت الأحد على ليتوانيا (2-صفر) في تصفيات مونديال روسيا 2018.

وكشف مورينيو أنّ ثنائي دفاعه يواجه فترة غياب طويلة عن الملاعب، لكنه لم يحدّد المدة وأجاب على سؤال بهذا الخصوص، قائلاً: "لا أعلم، لا أعلم ما أعرفه هو أنّ زلاتان (إبراهيموفيتش) و(أندير) هيريرا يغيبان عن الفريق للمباراة الأخيرة، وبالتالي من السهل القول من سيكون متوفراً للعب بعد هذه المباراة".

ويغيب السويدي إبراهيموفيتش والإسباني هيريرا عن مباراة السبت في الدوري ضد وست بروميتش ألبيون بسبب الإيقاف، فيما يغيب لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا بسبب إصابة عضلية.

وتابع مورينيو بخصوص جونز وسمولينغ: "من الواضح أنّ الشابّين الإنكليزيين يعانيان من إصابة طويلة الأمد، أمّا بخصوص بول (بوغبا) فليس لدي أدنى فكرة. لا أعلم".

ويحتل يونايتد المركز الخامس بفارق 4 نقاط عن غريمه ليفربول صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري أبطال أوروبا، لكنّ فريق مورينيو خاض مباراتين أقل من "الحمر".

والفرصة قائمة أمام يونايتد للمنافسة على بطاقة التأهل المباشر إلى دوري الأبطال كونه يتخلف بفارق 7 نقاط عن توتنهام الثاني و5 عن جاره مانشستر سيتي الثالث، والأخيران خاضا 28 مباراة مقابل 27 لفريق "الشياطين الحمر" الذي فقد عملياً الأمل بالمنافسة على اللقب لأنه يبتعد بفارق 17 نقطة عن تشلسي المتصدر.

ولم يذق فريق مورينيو طعم الهزيمة في مبارياته الـ18 الأخيرة في الدوري الممتاز، وتحديداً منذ خسارته أمام تشلسي (صفر-4) في 23 تشرين الأول/أكتوبر، وهو توج بلقب كأس الرابطة وبلغ ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" حيث يلتقي اندرلخت البلجيكي في 13 نيسان/أبريل و20 منه.

وستكون الأمتار الأخيرة من الدوري صعبة على يونايتد لأنه يواجه الثلاثي اللندني تشلسي على أرضه (المرحلة 33)، بينما يلاقي أرسنال (المرحلة 36) وتوتنهام (المرحلة 37 قبل الأخيرة) خارج ملعبه "أولد ترافورد".